В Судаке воспитательница избила 6-летнюю девочку

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В Судаке воспитательница детского сада избила 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сотрудница детсада нанесла побои ребенку. В прокуратуре отметили, что пострадавшая – 6-летняя девочка. В отношении воспитательницы завели административное дело. Материалы направили в суд. Прокуратура и полиция проводят проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят действия работников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об образовании и охране жизни и здоровья детей.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, воспитательнице грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо от 10 до 15 суток административного ареста, или же от 60 до 120 часов обязательных работ.