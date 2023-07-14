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НовостиПроисшествия14 июля 2023 11:01

Крымчанин пообещал другу помочь с бизнесом и украл у него 6,5 млн рублей

Мужчину могут посадить на 10 лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Симферопольском районе 39-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве на сумму 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июне 2022 году мужчина рассказал знакомому о перспективном развитии бизнеса в сфере консервации ТБО в Волгограде. Крымчанин предложил передать взятку тамошним чиновникам, чтобы заключить контракт.

– Он пообещал включить знакомого в качестве компаньона в состав учредителей создаваемой фирмы и назначить директором, – говорится в сообщении.

Далее крымчанин получил от знакомого 6,5 млн рублей и потратил эти деньги. Фигурант признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.