Почти 170 гектаров амброзии уничтожат в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/Telegram

В Симферополе продолжается борьба с амброзией. Муниципальным контрактом предусмотрено удаление почти 170 гектаров.

– В рамках заключенного муниципального контракта предусмотрено удаление 44 гектаров карантинных растений химическим способом и 123 гектаров комбинированным, – цитирует Крымское информационное агентство сообщение пресс-службы администрации города.

В мэрии столицы Крыма напомнили, что заявку о необходимости ликвидации амброзии можно оставить в ЕДДС Симферополя по номерам: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944-39-59; +7 (918) 030-01-12.

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