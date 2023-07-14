Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 11:23

В пробке на Крымский мост со стороны полуострова стоят 530 автомобилей

Со стороны Кубани проезд свободный
Дмитрий Коренев
Очередь из машин на выезде из Крыма растянулась на 4,5 километра

Очередь из машин на выезде из Крыма растянулась на 4,5 километра

Фото: Юлия МАРКИНА

В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стоят 530 автомобилей, время ожидания досмотра - около двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на] 14:00 со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 530 транспортных средств, время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс.Карты, очередь из машин растянулась почти на 4,5 километра.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

1 июля перед Крымским мостом начали появляться автомобильные пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50