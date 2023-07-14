В пробке на Крымский мост со стороны полуострова стоят 530 автомобилей

Очередь из машин на выезде из Крыма растянулась на 4,5 километра Фото: Юлия МАРКИНА

В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стоят 530 автомобилей, время ожидания досмотра - около двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на] 14:00 со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 530 транспортных средств, время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс.Карты, очередь из машин растянулась почти на 4,5 километра.

Фото: Яндекс.Карты

1 июля перед Крымским мостом начали появляться автомобильные пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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