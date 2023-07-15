Погода на 15 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +23°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 июля на Крымском полуострове настоящая летняя суббота.
- Область повышенного атмосферного давления обусловит сухую солнечную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+28°, юго-западный 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +26…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Судаке +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Армянске +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +26…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+23°.
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