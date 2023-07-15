Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 22:20

Погода на 15 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +23°.

Вода в Черном море прогрелась до +23°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июля на Крымском полуострове настоящая летняя суббота.

- Область повышенного атмосферного давления обусловит сухую солнечную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+28°, юго-западный 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +26…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Судаке +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Армянске +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +26…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50