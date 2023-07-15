НовостиОбщество 14 июля 2023 22:20

Погода на 15 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 июля 2023 года в Крыму и Севастополе