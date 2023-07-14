Более 18 тысяч крымских школьников примут участие в профориентационной программе «Билет в будущее»

В этом году с федеральным проектом сотрудничают около 350 крымских школ – более 60% всех школ республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 18 тысяч крымских школьников примут участие в проекте ранней школьной профориентации «Билет в будущее», который реализуется по поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Образование» и призван помочь ученикам определиться с выбором профессии и попробовать себя в разных направлениях. Об этом рассказала представитель регионального оператора проекта Наталья Рыбка, передает Крымская газета.

– Это федеральный проект по ранней школьной профориентации для учеников 6-11 классов. Республика принимает в нем участие уже третий год подряд. Работа проекта направлена на ознакомление детей с различными профессиями, в том числе совсем новыми, – рассказала Наталья Рыбка.

В этом году с федеральным проектом сотрудничают около 350 крымских школ – более 60% всех школ республики. Один из ключевых этапов проекта – «профессиональные пробы», – даст ребятам возможность выбрать интересующее направление и ознакомиться с профессией изнутри.

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