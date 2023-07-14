Крымчанин принял незнакомца за «закладчика» и задушил его ногой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Крыма 1994 года рождения обвиняют в убийстве 31-летнего севастопольца. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле в поселке Солнечный. Около одного из домов на улице обвиняемый выпивал со своими знакомыми.

– При этом он увидел неизвестного ему человека, который, как ему показалось, является «закладчиком» наркотических средств, – рассказали в прокуратуре.

Между мужчинами возник конфликт. Крымчанин избил севастопольца кулаками, а затем наступил ногой на шею. В результате пострадавший скончался от удушья. Полицейский задержали обвиняемого на месте преступления. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.