Председателем Общественной палаты Крыма переизбрали Форманчука

Фото: пресс-служба главы Крыма

Председателем Общественной палаты Крыма единогласно переизбрали Александра Форманчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Принял участие в первом заседании Общественной палаты Республики Крым нового состава, – рассказал он.

По итогам голосования председателем ОП вновь стал Форманчук. Аксенов назвал Общественную палату площадкой, на которой жители могут взаимодействовать с республиканскими властями.

– Ведется плодотворная работа, которая носит практический характер, – отметил глава республики.

По его словам, члены ОП вникают в различные проблемы и предлагают пути их решения. Аксенов отметил, что в итоге люди видят конкретные результаты. Главной задачей во время проведения специальной военной операции он назвал поддержку военнослужащих и их семей.

– Особое внимание нужно уделить бойцам, возвращающимся из зоны СВО, – подчеркнул Аксенов.

Напомним, председателем Общественной палаты Севастополя стал капитан 2 ранга Александр Трошев. Кроме того, был избран представитель города в Общественной палате России.