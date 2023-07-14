В Крыму собрали 20 тонн малины в 2023 году

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В 2023 году крымские аграрии собрали 20 тонн малины. Об этом сообщает «Крым 24».

Начальник управления растениеводством Минсельхоза Офеля Димакова отметила, что в настоящее время в регионе более 20 предприятий занимаются выращиванием малины. В 2022 году удалось собрать около 40 тонн этой ягоды.

Руководитель управления выразила надежду на то, что нынешний урожай станет достойным. По ее словам, малину продолжат собирать до заморозков. Больше всего предприятий выращивающих эту ягоду, находятся в Бахчисарайском, Красноперекопском и Нижнегорском районах.

Напомним, крымские аграрии собрали в полях около 270 тонн садовой земляники. Всего региональные сельхозпредприятия в открытом и закрытом грунте собрали больше 400 тонн ягоды. Земляника в Крыму растет на площади около 100 гектар. В 2022 году удалось собрать около 800 тонн этой ягоды.