Крым реализует мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России в рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой нацпроекта «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы.

Столкнувшись с санкционным давлением, НОЦ быстро переориентировались на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета страны. Такие центры уже работают в 36 регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе.

Накануне, 13 июля на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» обсуждались возможности прорывных проектов российских ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами.

Спикеры считают, что полного технологического суверенитета сегодня нет ни одной страны в мире. Все государства думают, как решить одну и ту же проблему: как построить свою технологическую экосистему.

Так, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД РФ Андрей Безруков считает, что Россия должна в течение ближайших 10-15 лет построить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Он отметил, что для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и «без диктата».

– Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, – заявил Безруков.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие – это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране». Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) – пример объединения вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Выступающие отмечали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» – это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что «технологический суверенитет» – это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы». Кроме того, он отметил, что сегодня «оценка научных результатов скатилась к оценке процессов, а в науке это не работает».

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, поскольку всем и сразу заниматься попросту невозможно. С финансированием никаких проблем нет, надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.

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