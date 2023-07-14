В ДТП с двумя легковушками под Севастополем пострадал человек

Фото: кадр видео пресс-службы УМВД по Севастополю

В пятницу, 14 июля, под Севастополем столкнулись ВАЗ и Kia, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 14.40. 40-летний мужчина ехал за рулем Kia по автодороге Симферополь – Севастополь. На 66-м километре иномарка выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась во встречный ВАЗ.

В результате ДТП пострадал 43-летний водитель отечественного авто. Мужчину увезли в больницу.

А через несколько минут на этом месте произошла еще одна авария. 49-летний водитель ВАЗа объезжал препятствие и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате этого ДТП никто не пострадал.