Крымчанин получил больше года колонии за пьяную езду

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Первомайском районе ранее судимого местного жителя признали виновным в езде на мопеде в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина ехал на мопеде Viper. На автодороге Симферополь – Красноперекопск водителя остановили полицейские. Освидетельствование показало, что фигурант нетрезв. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Теперь же суд приговорил крымчанина к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у осужденного конфисковали мопед. Ему также запретили управлять всеми видами транспорта в течение 4 лет.

– Приговор в законную силу не вступил, – отметили в прокуратуре.