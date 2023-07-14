Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 15:41

Крымчанин получил больше года колонии за пьяную езду

Кроме того, у мужчины конфисковали мопед
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Первомайском районе ранее судимого местного жителя признали виновным в езде на мопеде в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина ехал на мопеде Viper. На автодороге Симферополь – Красноперекопск водителя остановили полицейские. Освидетельствование показало, что фигурант нетрезв. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Теперь же суд приговорил крымчанина к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у осужденного конфисковали мопед. Ему также запретили управлять всеми видами транспорта в течение 4 лет.

– Приговор в законную силу не вступил, – отметили в прокуратуре.