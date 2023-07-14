Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на автомобили в Симферополе

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту падения дерева на автомобили в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Там упало дерево. Оно повредило припаркованные автомобили. По факту случившегося проводится проверка. Прокуратура выяснит, как местная администрация соблюдает правил благоустройства при содержании зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

– В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая на улице Киевской в Симферополе дерево упало на 32-летнюю жительницу крымской столицы. Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы, переломами ноги и ребер. Прокурор внес представление в адрес главы местной администрации.