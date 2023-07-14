Суд обязал департамент городского хозяйства устранить свалку в Севастополе

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Суд обязал департамент городского хозяйства Севастополя ликвидировать свалку в селе Флотское. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Участок площадью 600 квадратных метров был загрязнен грунтом, образованным в ходе земляных работ, ломом бетонных изделий и другими отходами. Это место относится к землям Севастополя. Прокуратура внесла представление в департамент городского хозяйства. Однако свалку никто не ликвидировал.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге департамент обязали ликвидировать несанкционированную свалку.

Напомним, в Севастополе на пересечении улиц Павла Корчагина и Правды была обнаружена свалка строительных отходов площадью более 400 квадратных метров. Суд обязал департамент городского хозяйства ликвидировать свалку. В итоге землю освободили от отходов.