Черноморский флот проведет тренировку в Севастополе 14 июля

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 14 июля, Черноморский флот России проведет тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка пройдет на Южном молу, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах. Она начнется ориентировочно в восемь вечера. Флот будет проводить тренировку расчетов ППДО. Это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия. Планируется, что тренировка завершится ориентировочно в 20.30.

– В городе все спокойно, – заверил Развожаев.

Напомним, утром 13 июля в Севастополе Черноморский флот проводил противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия. Вечером прошла тренировка расчетов ППДО. Военнослужащие вели стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов.