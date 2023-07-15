В пробке на Крымский мост со стороны Кубани стоят 482 автомобиля

Днем 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту составляет 7,3 километра. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»/telegram

По состоянию на 10:00 15 июля в пробке на пробке к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 482 автомобиля, время ожидания досмотра – около двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 482 транспортных средства. Время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

Со стороны Крыма очереди не зафиксировано.

1 июля перед Крымским мостом начали появляться пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров.

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