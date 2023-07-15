Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 460 автомобилей

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова увеличилась до 460 автомобилей, время ожидания – до двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

– По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 460 транспортных средств, время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

1 июля перед Крымским мостом начали появляться автомобильные пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров.

Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. В это время происходит выезд отдыхающих из санаториев. Заезды происходят с 1 по 5-6 число каждого месяца, в это время образовываются пробки перед мостом со стороны Кубани.

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