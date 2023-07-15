Крымских ученых приглашают к участию в Национальной премии «Вызов»

Ученых Республики Крым приглашают принять участие в Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученых Республики Крым приглашают принять участие в Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Награда призвана поощрить прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь людей.

Премию учредил одноименный фонд развития научно-культурных связей в честь Десятилетия науки и технологий. Она будет ежегодной. Среди дисциплин премии физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. Награду в размере 10 млн рублей получит каждый из победителей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв».

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, наука это – одна из ключевых основ устойчивого развития экономики полуострова, поэтому вклад региональных ученых трудно переоценить. Так, в Никитском ботаническом саду, который в прошлом году отметил свое 210-летие, положено начало целым отраслям народного хозяйства. Аксенов отметил высокопрофессиональную работу сотрудников ботсада в вопросах преодоления санкций и ограничений.

Заявки на премию «Вызов» принимаются до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдут с 15 сентября до 15 октября. С 16 октября до 18 декабря будет сформирован шорт-лист и определены победители. Награждение лауреатов - 19 декабря.

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