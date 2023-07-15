Крымские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий

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Ученые из Республики Крым приняли участие в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Мероприятие было организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

– Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных, – отметил глава государства в своем выступлении на пленарном заседании форума. Президент предложил до конца года подготовить новый нацпроект новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных». – При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, – подчеркнул он.

На форуме свои передовые разработки представили госкорпорации, которые отвечают за развитие квантовых технологий в России. Также в рамках форума прошла международная научная конференция ICQT 2023, собравшая ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии.

Кроме того, на форуме открылся прием заявок на участие в Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Награда призвана поощрить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь людей. Среди дисциплин премии физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. Награду в размере 10 млн рублей получит каждый из победителей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв».

Форум посетили более 1400 человек, посетили более 1400 человек: 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ.

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