НовостиОбщество 15 июля 2023 22:02

Погода на 16 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 июля 2023 года в Крыму и Севастополе