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НовостиОбщество15 июля 2023 22:02

Погода на 16 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Азовское море прогрелось до плюс 24 градусов.

Азовское море прогрелось до плюс 24 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+29°, юго-западный 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +26…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Судаке +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Армянске +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +26…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+23°.

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