В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 1200 машин

Фото: Антон ПИКУС

По состоянию на 10.00 16 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост : оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Водителям придется ждать досмотра около четырех часов. При этом со стороны Керчи затруднений нет. Час назад ситуация была идентичной. В 8.00 со стороны Кубани стояло 970 машин, а в 7.00 – 980. В полночь в очереди со стороны Краснодарского края насчитывалось 288 автомобилей. Затруднений со стороны Керчи все это время не было.

Напомним, по состоянию на 19:00 15 июля в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стояли 70 автомобилей, а со стороны Тамани – 32.