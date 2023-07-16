Пьяный севастополец прыгал на авто своей соседки и выкрикивал оскорбления

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Севастополе пьяный 30-летний местный житель прыгал на автомобиле своей соседки и выкрикивал оскорбления. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Подозреваемый изрядно напился во дворе своего дома. Мужчина залез авто на своей 32-летней соседки. Фигурант стал прыгать на машине и выкрикивать различные оскорбления. Злоумышленник разбил фару, а также оставил многочисленные вмятины на капоте и крыше. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

Севастопольца задержали. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее жителя города-героя уже судили за кражу и оскорбление представителя власти.