В Севастополе средства РЭБ подавили еще один беспилотник

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В воскресенье, 16 июля, в Севастополе средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, инцидент произошел около 11.00. Средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем на внешнем рейде. Развожаев добавил, что сейчас Черноморский флот России продолжает уничтожение летательного аппарата на воде.

– Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, – написал губернатор.

Развожаев призвал доверять только официальной информации.

Напомним, в ночь на 16 июля Севастополь пытались атаковать девять беспилотных летательных аппаратов. Два из них сбили, пять подавили силами РЭБ. Кроме того, два надводных беспилотника сбили на внешнем рейде.