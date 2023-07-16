В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Фото: пресс-служба администрации Бахчисарая

В Бахчисарае простились с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Генрихом Паюком. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония прощания состоялась на Аллее славы. Паюк родился в 2000 году в Бахчисарае. Он отучился на повара в 2018 году. Крымчанин служил по контракту в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. Военнослужащий был младшим сержантом. В сентябре бригаду отправили в зону СВО. В июле 2023 года Паюк погиб.

– Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, вечная память, – говорится в сообщении администрации.