НовостиОбщество 16 июля 2023 21:32

Погода на 17 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 июля 2023 года в Крыму и Севастополе