Погода на 17 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море у берегов Феодосии прогрелось до плюс +21°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью днем 29...31°.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+28°, юго-западный 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +26…+28°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Судаке +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Армянске +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +26…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+23°.
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