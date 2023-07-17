Власти Крыма сообщили о полной обеспеченности полуострова продовольствием и ГСМ

Власти сообщили о наличии запасов ГСМ и продовольствия в Крыму после ЧП на мосту

Крым обеспечен всем необходимым продовольствием, промышленными товарами, а также горюче-смазочными материалами. Об этом после остановки движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», - отметила чиновница.

Напомним, что о ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года стало известно рано утром, о проблеме сообщил губернатор Сергей Аксенов. По мосту перекрыто движение, водителей просят выбирать маршруты по новым территориям. Сейчас около Крымского моста уже скопилась пробка, автомобилистам ситуацию объясняют экипажи ДПС.

Жителей Крыма просят не поддаваться панике: вся ситуация у властей под полным контролем. Также не стоит верить фейкам. На стороне Кубани уже сформирован оперативный штаб для помощи людям, застрявшим в пробке.

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