Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 3 км

Фото: Юлия МАРКИНА

В понедельник, 17 июля, пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась до трех километров. Об этом сообщили в кубанском оперативном штабе.

– Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около трех километров, – говорится в сообщении.

Людям, стоявшим на подъезде к мосту, предложили либо отказаться от поездки, либо проехать по альтернативному маршруту. На въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани водителям сообщают, что Крымский мост перекрыт.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.