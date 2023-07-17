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НовостиПроисшествия17 июля 2023 3:50

Керченская паромная переправа 17 июня не работает из-за погоды

Движение паромов было приостановлено из-за непогоды вечером 16 июля
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромная переправа, которая могла бы стать альтернативой после ЧП на Крымском мосту, на утро 17 июля не работает.

- Паромная переправа в настоящий момент не работает, - уточнили в администрации Темрюкского района.

Она была приостановлена еще с вечера 16 июля из-за неблагоприятных погодных условий. С тех паромы так и не начали ходить.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также поговорил с министром транспорта Виталием Савельевым, и сейчас принимаются меры «для восстановления ситуации».