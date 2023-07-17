По Крымскому мосту временно остановили движение поездов

Также не работает паромная переправа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено из-за ЧП, сообщили в справочной Южной пассажирской компании.

- К сожалению, временно приостановлено [движение] по мосту по техническим причинам. По Крымскому мосту движение закрыто [железнодорожное] вообще, - сообщили в компании.

Паромная переправа, которая могла бы стать альтернативой после ЧП на Крымском мосту, на утро 17 июля не работает из-за непогоды.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста на подъездах к полуострову. По информации главы республики Сергея Аксенова, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Сейчас принимаются все нужные меры «для восстановления ситуации».