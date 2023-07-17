Движение поездов по Крымскому мосту планируют восстановить до 9 часов утра 17 июля

Фото: пресс-служба Росавтодора

Движение поездов через Крымский мост восстановят до 09:00 17 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- С точки зрения жд-сообщения. Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком, до 9:00 железнодорожное сообщение с Крымом будет возобновлено. Расписание поездов, которое сместилось, будет нагоняться, - заявил Сергей Аксенов.

Автомобилистов глава республики попросил пользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ.

Также Сергей Аксенов отметил, что ситуация по паромному сообщению через переправу будет уточнена к 09:00.

- С точки зрения уточнений и добавления паромов для перевозки в чистом виде еще и гражданских, сообщим на официальных ресурсах до 09:00, - заявил глава республики.