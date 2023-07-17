Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Находящихся в Крыму туристов попросили оставаться в гостиницах и пансионатах. Об этом сообщил министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко.

Гостей и жителей полуострова просят не отправляться к Крымскому мосту. Людям посоветовали пользоваться альтернативными сухопутными путями. Информация о таких маршрутах будет постоянно обновляться. Минкурортов создало оперативный штаб по взаимодействию с туристами. Глава ведомства заверил, что гостям республики окажут всю необходимую помощь. Работает горячая линия министерства: 8 (800) 511-80-18.

– Мы также просим нашей гостей оставаться до получения дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах, – отметил Волченко.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.