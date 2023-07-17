В восточном Крыму планируют открыть пункты временного размещения для туристов

Фото: Оперативный чат "Крымский мост"

В связи с ситуацией на Крымском мосту власти республики планируют развернуть пункты временного размещения на востоке полуострова, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- В них туристы смогут подучить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, - отметил он.

Чтобы доехать до полуострова, автомобилистам предлагают выбирать маршрут через новые территории. Так, можно проложить путь через Ростов-на Дону, мимо Мариуполя, Бердянска, не доезжая Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя. Остановки разрешены только на заправочных станциях и в стационарных местах отдыха.

Также, по информации советника главы республики Олега Крючкова, на альтернативном маршруте сейчас работает три пункта пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп.