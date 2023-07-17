В Крыму рассказали, как добраться до материка электричками и паромами

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП
Фото: Юлия МАРКИНА
Выехать из Крыма на материк можно электричками и паромами. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.
Он отметил, что до железнодорожной станции «Южная», которая расположена непосредственно перед Крымским мостом, можно добраться автобусами, после чего пересесть на электрички.
- Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения, - отметил Крючков.
Для автомобилей предусмотрено накопление в аэропорту «Багерово». Там выдают посадочные талоны на паром и организуют сопровождение к месту посадки.
Кроме того, туристам рекомендуют выбирать альтернативный маршрут по сухопутному коридору через новые территории. Этим же маршрутом должны следовать и грузовые автомобили.
Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено из-за ЧП, которое произошло утром 17 июля.