Ожидающих очереди на паром обеспечат питанием и водой

Автомобили, ожидающие очереди на паром, отправляют в накопители. Фото: Юлия МАРКИНА

Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены водой и питанием. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

- В городе развернуты пункты временного размещения. Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой, - отметил глава администрации на заседании по ЧС в связи с происшествием на Крымском мосту.

Кроме того, по информации Святослава Брусакова, принять туристов готовы гостиницы и базы отдыха Керчи.

Власти города также сообщили о мониторинге цен на продукты питания и топливо.

Напомним, из-за ЧП движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Туристам рекомендуют использовать выезда на материк сухопутный коридор через новые территории или воспользоваться паромами.