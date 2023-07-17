Движение по Крымскому мосту закрыто после ЧП 17 июля
Фото: Юлия МАРКИНА
В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики республики со ссылкой на администрации городов.
- 16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. В Керчи в свою очередь принимают туристов 18 ПВР, организованных на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха, - сообщили в Мининформе.
Отмечается, что в пунктах временного размещения туристам будет предоставлено размещение с питанием. Кроме того, некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих, перенеся их отъезд на более поздний срок.
Список пунктов временного размещения, опубликованный администрациями крымских городов следующий:
КЕРЧЬ:
- Гостиница «Меридиан» – ул. Марата, 9
- Гостиница «Мечта Тея» - пер. Орджоникидзе, 5
- Санаторий «Москва-Крым» - ул. Московская, 18
- ПВР на шоссе Героев Сталинграда, 41а
Дополнительные ПВР:
- Детская школа искусств им. Р.В.Сердюка – ул. Войкова, 30
- Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева – ул. Кирова, 113.
Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.
ФЕОДОСИЯ:
- пансионат «Золотой берег»
- отель «Галеон»
- пансионат «Голубой залив»
- турбаза «Запорожская сечь»
- гостиничный комплекс «Колыбель Коктебеля»
- гостиница «Коронелли»
- гостиница «Fort Nox»
- гостиница «Хелена»
- гостиница «Хижина Робинзона»
- Городской отель «Юность»
- Гранд Астория
- Гидрострой — 91 тур, Пансионат «Украина»
- ТОСК «Приморье»
- база отдыха «Альтернатива»
- отель «Феодосия»
Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал причиной ЧП на Крымском мосту атаку ВСУ. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, мост атаковали два надводных беспилотника.