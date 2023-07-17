Движение по Крымскому мосту закрыто после ЧП 17 июля Фото: Юлия МАРКИНА

В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики республики со ссылкой на администрации городов.

- 16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. В Керчи в свою очередь принимают туристов 18 ПВР, организованных на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха, - сообщили в Мининформе.

Отмечается, что в пунктах временного размещения туристам будет предоставлено размещение с питанием. Кроме того, некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих, перенеся их отъезд на более поздний срок.

Список пунктов временного размещения, опубликованный администрациями крымских городов следующий:

КЕРЧЬ:

- Гостиница «Меридиан» – ул. Марата, 9

- Гостиница «Мечта Тея» - пер. Орджоникидзе, 5

- Санаторий «Москва-Крым» - ул. Московская, 18

- ПВР на шоссе Героев Сталинграда, 41а

Дополнительные ПВР:

- Детская школа искусств им. Р.В.Сердюка – ул. Войкова, 30

- Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева – ул. Кирова, 113.

Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.

ФЕОДОСИЯ:

- пансионат «Золотой берег»

- отель «Галеон»

- пансионат «Голубой залив»

- турбаза «Запорожская сечь»

- гостиничный комплекс «Колыбель Коктебеля»

- гостиница «Коронелли»

- гостиница «Fort Nox»

- гостиница «Хелена»

- гостиница «Хижина Робинзона»

- Городской отель «Юность»

- Гранд Астория

- Гидрострой — 91 тур, Пансионат «Украина»

- ТОСК «Приморье»

- база отдыха «Альтернатива»

- отель «Феодосия»

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал причиной ЧП на Крымском мосту атаку ВСУ. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, мост атаковали два надводных беспилотника.