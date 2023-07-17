Появилось видео с места теракта на Крымском мосту 17 июля

Фото: кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Появилось видео с места теракта на Крымском мосту, который произошел в ночь на понедельник, 17 июля. Ролик опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

– Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту, – отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в 3.05 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Из-за этого оказалась поврежденной автомобильная часть сооружения.В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Девочка получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее увезли в больницу, расположенную в Темрюке. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.