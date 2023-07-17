ЮППК назначила дополнительную дневную пару поездов между Анапой и Керчью

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Южная пригородная пассажирская компания назначила дополнительные поезда между Анапой и Керчью, сообщается в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».

– Для оптимизации пассажиропотока на Крымском мосту сегодня (17.07.2023) ООО «ЮППК» назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь. Электропоезд №6805/6806 отправлением из Анапы в 12:30, прибытие в Керчь в 14:38; электропоезд №6807/6808 отправлением из Керчи в 14:53, прибытие в Анапу в 17:00, – говорится в сообщении.

Время в пути – около двух часов.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Въехать и выехать из Крыма на материк можно электричками и паромами. Кроме того, туристам рекомендуют выбирать альтернативный маршрут по сухопутному коридору через новые российские регионы. Для грузовых автомобилей альтернатив нет - только через новые регионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50