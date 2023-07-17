В смертельном ДТП в Симферопольском районе пострадали двое детей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В воскресенье, 16 июля, в Симферопольском районе столкнулись Mercedes-Benz и Nissan Note, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 20.15. Mercedes ехал по автодороге Симферополь – Евпатория. Неподалеку от села Скворцово иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan.

В результате ДТП погибла 51-летняя женщина. Она находилась в салоне Nissan Note. Кроме того, в аварии пострадали водитель этого авто, 17-летняя девушка и 12-летний мальчик. Травмы также получила 19-летняя пассажирка Mercedes. Всех пострадавших увезли в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.