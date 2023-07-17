Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

После чрезвычайного происшествия на Крымском мосту поезда из Крыма и на полуостров следуют с задержкой, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

– Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться, – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:30 наибольшая задержка у поездов №396 «Волгоград – Симферополь», №174 «Москва – Евпатория», №092 «Севастополь – Москва» (все – более пяти часов), №177 «Москва – Симферополь», №092 «Севастополь – Москва» (оба следуют с опозданием на пять часов).

Поезда №028 «Москва – Симферополь, №99 «Ростов – Симферополь», №179 «Санкт-Петербург – Евпатория», №178 «Симферополь – Москва» задерживаются более чем на четыре часа.

Поезда №184 «Мурманск-Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь», №176 «Симферополь – Москва» следуют с опозданием более трех часов, поезд №183 «Севастополь-Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская» опаздывает на 3 часа. Поезд №175 «Москва - Симферополь» следует с опозданием более 1 часа.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Въехать и выехать из Крыма на материк можно электричками и паромами. Кроме того, туристам рекомендуют выбирать альтернативный маршрут по сухопутному коридору через новые российские регионы. Для грузовых автомобилей альтернатив нет - только через новые регионы.

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