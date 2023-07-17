На ярмарках в Симферополе продали более 40 тонн продукции

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, на ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 40 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках сельхозтоваропроизводители торгую своей продукцией напрямую. В этом процессе не участвуют посредники, а потому нет наценок. Таким образом, по данным администрации, цены на ярмарках на 15-20% ниже среднерыночных. На выходных симферопольцы и гости крымской столицы могли купить свежую и качественную продукцию.

– Гарантию высокого качества продукции обеспечивают проверки на соответствие требованиям действующих государственных стандартов и контроль качества, – говорится в сообщении.

Ярмарки в крымской столице проходят каждую неделю. Торговля проводится по выходным на постоянных площадках.