В Керчи развернули 3 круглосуточных пункта временного размещения для туристов

Фото: Инфоцентр Крымский мост

В Керчи развернули три круглосуточных пункта временного размещения для тех, у кого задержали транспорт. Как сообщили во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым, еще три остались в резерве.

- Главам администраций поручено оборудовать в пгт. Приморский, с. Береговое, пгт. Багерово места для площадок отстоя автобусов, габаритного грузового транспорта, - сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Для туристов также оборудовали пункты обогрева и питания. В них есть все для комфортного ожидания: контейнеры для мусора, биотуалеты, раздача питьевой воды и еды. Чтобы не было пробок в Джанкое, для этого в городе также развернули пункты обогрева и питания в месте заторов.

Адреса ПВР в Керчи:

Гостиница "Меридиан", ООО "Альфа- Сервис" (г. Керчь, ул. Марата, 9) - 75 мест.

Гостиничный комплекс "Мечта Тея", ИП Гузь Г.С. (г. Керчь, пер. Орджоникидзе, 5) - 50 мест.

Хостел "Волна", МУП МО ГО Керчь РК "Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг" (г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 44-А) - 70 мест.

Резерв:

- МБУ ДО «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым, г. Керчь, ул. Войкова, 30 (вместимость 491 чел.);

- МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева», г. Керчь, ул. Кирова, 113 (вместимость 800 чел.);

- АОСанаторий « Москва – Крым» ( г. Керчь, Московская 18) – 200 мест.

Также развернуты ПВР в г. Феодосия, на базе:

- филиала АО «Крымтур» ТОСК «Приморье», г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 124 (вместимость 30 чел.);

- Отеля «Гранд Астория», г. Феодосия, пр-т Айвазовского, 9а (вместимость 40 чел.).

В Ленинском районе, на базе:

- гостиницы «Полет» в пгт Багерово, ул. Воинская, д. 20а (вместимость 50 чел.).

В Белогорском районе, на базе:

- ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум» в г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 50 (вместимость 70 чел.).