В Крыму оборудуют временные площадки для стоянки автобусов и грузовиков

В настоящее время водители фур могут въехать в Крым и покинуть полуостров только по альтернативному маршруту через новые российские регионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на МЧС Республики Крым, комиссия выступила с ходатайством о признании ситуации, сложившейся после ЧП на Крымском мосту, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

– Главам администраций поручено оборудовать в пгт Приморский, селе Береговое, пгт Багерово мест для площадок отстоя автобусов и габаритного грузового транспорта, – пишет агентство.

В указанных населенных пунктах развернут пункты обогрева и питания, установят контейнеры для мусора, биотуалеты, будет организована раздача питьевой воды.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Въехать и выехать из Крыма на материк можно электричками и паромами. Кроме того, туристам рекомендуют выбирать альтернативный маршрут по сухопутному коридору через новые российские регионы. Для грузовых автомобилей альтернатив нет - только через новые регионы.

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