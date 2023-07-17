Три накопителя для автомобилей открыты со стороны Краснодарского края

Со стороны Краснодарского края организована работа трех накопительных парковок. Фото: Юлия МАРКИНА

Со стороны Кубани открыты три накопительных парковки для легковых автомобилей, ожидающих возможности для проезда в Крым. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Для тех, кто ехал в Крым на личном транспорте, и решил пока не отправляться по сухопутному маршруту, открыты три накопительные парковки, - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в накопителях будет обеспечено все необходимое для ожидания: горячее питание, вода и возможность получить медицинскую помощь.

Напомним, из-за ЧП движение транспорта по Крымскому мосту остановлено с утра 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два надводных беспилотника. В результате чего повреждено дорожное полотно транспортного перехода, уточнили в Министерстве транспорта РФ. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.

Туристам рекомендовали использовать для выезда на материк сухопутный коридор через новые территории или воспользоваться паромами.