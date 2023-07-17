Теракт на Крымском мосту не помешал отдыху детей в республике

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Теракт на Крымском мосту не помешал проведению детской оздоровительной кампании в республике, на полуостров прибыли 6 тысяч юных жителей других субъектов РФ. Об этом сообщила заместителя председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

– 16 и 17 июля в оздоровительных организациях Крыма началась третья смена, – отметила вице-премьер.

По ее словам, в республику прибыли около 6 тысяч детей из других российских регионов. Романовская подчеркнула, что крымские организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. Когда смена закончится, детей отправят домой на автобусах или поездах. При необходимости на пунктах пропуска организуют «зеленый коридор».

Напомним, из-за ЧП движение транспорта по Крымскому мосту остановлено с утра 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два надводных беспилотника. В результате чего повреждено дорожное полотно транспортного перехода, уточнили в Министерстве транспорта РФ. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.

Туристам рекомендовали использовать для выезда на материк сухопутный коридор через новые территории или воспользоваться паромами.