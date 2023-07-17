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НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:49

Спикер парламента Крыма Константинов допустил возможность организации реверсивного движения по Крымскому мосту

Техническое решение прорабатывается
Дмитрий Коренев
Точный план действий будет определен после предварительного обследования поврежденной части моста

Точный план действий будет определен после предварительного обследования поврежденной части моста

Фото: Юлия МАРКИНА

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил, что по одной из веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение.

– По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении, – сказал Константинов.

Он отметил, что точный план действий будет определен после предварительного обследования поврежденной части моста.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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