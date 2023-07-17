Спикер парламента Крыма Константинов допустил возможность организации реверсивного движения по Крымскому мосту

Точный план действий будет определен после предварительного обследования поврежденной части моста Фото: Юлия МАРКИНА

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил, что по одной из веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение.

– По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении, – сказал Константинов.

Он отметил, что точный план действий будет определен после предварительного обследования поврежденной части моста.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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