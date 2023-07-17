Где в Симферополе отключат свет 18 июля

Свет отключат на время. Фото: архив КП

18 июля в Симферополе отключат электричество на трех десятках улицах и парочке переулках. В пресс-службе ГУП «Крымэнерго» сообщили, что света не будет с 8.00 до 17.00. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонта электросетей.

Где в Симферополе не будет света:

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2; улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31; улица Парковая, 2, 1-7 ;

переулок Парковый, 1-4;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1, 3;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 1-17 ;

улица Лермонтова, 2 А-4 Б, 4 В, 2-14 ;

улица Островского, 3;

проспект Победы, 38-42;

улица Русская, 64, 105-137 ;

улица Дмитрия Ульянова, 25-55 , 60, 60а, 64б, 62, 64;

улица Батумская, 38-66 , 21-47 ;

улица Качинская, 38-68 , 35-61 ;

улица Очаковская, 27, 36;

улица Миллера 14-26 , 32-44 , 13-39 ;

улица Гражданская, 158/41-190 , 99/39-127/28 ;

улица Зенитная, 94-124 , 103-133.

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