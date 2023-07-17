Где в Симферополе отключат свет 18 июля

Свет отключат на время. Фото: архив КП
18 июля в Симферополе отключат электричество на трех десятках улицах и парочке переулках. В пресс-службе ГУП «Крымэнерго» сообщили, что света не будет с 8.00 до 17.00. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонта электросетей.
Где в Симферополе не будет света:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2; улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31; улица Парковая, 2, 1-7 ;
переулок Парковый, 1-4;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1, 3;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17 ;
улица Лермонтова, 2 А-4 Б, 4 В, 2-14 ;
улица Островского, 3;
проспект Победы, 38-42;
улица Русская, 64, 105-137 ;
улица Дмитрия Ульянова, 25-55 , 60, 60а, 64б, 62, 64;
улица Батумская, 38-66 , 21-47 ;
улица Качинская, 38-68 , 35-61 ;
улица Очаковская, 27, 36;
улица Миллера 14-26 , 32-44 , 13-39 ;
улица Гражданская, 158/41-190 , 99/39-127/28 ;
улица Зенитная, 94-124 , 103-133.
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