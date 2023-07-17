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НовостиОбщество17 июля 2023 12:48

Аксенов и Сальдо обсудили объезд Крымского моста через новые российские регионы

Главы регионов определили меры, необходимые для урегулирования ситуации в связи с терактом на Крымском мосту
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обсудили меры, которые позволят облегчить дорогу водителям автомобилей, решившим проехать в Крым в обратном направлении альтернативным маршрутом через новые российские регионы. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

– Обсудили алгоритмы, которые помогут облегчить путь автомобилистам, едущим по альтернативному маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, работу пропускных пунктов на границе между регионами и возможные заторы, – написал он.

Глава Крыма выразил уверенность, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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