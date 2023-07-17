Аксенов и Сальдо обсудили объезд Крымского моста через новые российские регионы

Фото: t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обсудили меры, которые позволят облегчить дорогу водителям автомобилей, решившим проехать в Крым в обратном направлении альтернативным маршрутом через новые российские регионы. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

– Обсудили алгоритмы, которые помогут облегчить путь автомобилистам, едущим по альтернативному маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, работу пропускных пунктов на границе между регионами и возможные заторы, – написал он.

Глава Крыма выразил уверенность, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50