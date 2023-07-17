Паромы переправляют через Керченский пролив пока только грузовики и автобусы

Крымский мост атаковали беспилотники в ночь на 17 июля. Фото: Юлия МАРКИНА

Паромы на Керченской переправе в настоящее время перевозят только грузовой транспорт с приоритетными видами товаров (скоропортящиеся продукты, медикаменты и товары первой необходимости) и рейсовые автобусы. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.

- Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что пропуск легковых автомобилей, а также фур, осуществляется через КПП Армянск, Джанкой и Перекоп.

Как пояснили КП-Крым в Минтрансе, один из паромов утром действительно забрал накопившиеся на переправе со стороны Керчи легковые авто, однако сейчас все прибывающие в порт Крым машины разворачивают для следования через сухопутный коридор.

Напомним, ранее власти Керчи сообщили, что организовали работу накопительных площадок на территории бывшего аэропорта в поселке Багерово, а также на самой паромной переправе. Здесь, по данным администрации города, автомобили могут ожидать своей очереди для погрузки на паром.

Сообщалось, что очередь формируется с учетом приоритетности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей с детьми. При этом посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам в составе организованных колонн.

Также власти Крыма порекомендовали водителям из-за ЧП на Крымском мосту использовать для передвижения сухопутный коридор. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, для организации проезда через новые территории будет ускорена проверка документов на въезде в Ростовскую область, разрешено круглосуточное движение, а также усилены меры безопасности.

Также по словам Хуснуллина, в ближайшее время будет запущена работа паромной переправы по части перевозки пассажиров и легковых автомобилей.

По данным Национального антитерроритического комитета, в ночь на 17 июля по Крымскому мосту были выпущены два надводных беспилотника.