Через Керченский пролив начали переправлять легковые автомобили

Первый паром с легковыми автомобилями отправился в сторону Кубани через Керченский пролив Фото: Юлия МАРКИНА

Первый паром с легковыми автомобилями отправился в сторону Кубани через Керченский пролив, сообщает ТАСС.

– Первый паром с легковым транспортом на борту отправился в сторону Краснодарского края через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра, – передает агентство.

На площадке со стороны Крыма организовано питание, волонтеры подвозят бутилированную воду, организованы дополнительные туалеты, стоят бочки с технической водой.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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