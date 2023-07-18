Аксенов: на востоке Крыма уничтожили и подавили 28 БПЛА

В ночь на вторник, 18 июля, на востоке Крыма уничтожили и подавили 28 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, – рассказал руководитель региона.

Аксенов подчеркнул, что в результате случившего никто не пострадал. Глава Крыма поблагодарил военных за службу. Он отметил, что бойцы отработали четко и слаженно. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.